Bürgermeisterin schlüpft in Rolle der Vorlesepatin

Eppelheim.Deutsch stand in der Klasse 2 b der Theodor-Heuss-Grundschule auf dem Stundenplan. „Wir hätten heute ein Buch gelesen und das Leseverständnis geübt“, sagt Klassenlehrerin Sanderin Thompson. Doch statt selbst tätig zu werden, durfte sich in dieser Schulstunde auch mal die Klassenlehrerin zurücklehnen. Denn die Bürgermeisterin übernahm den Unterricht.

Lesestoff und Anschauungsmaterial hatte sie mitgebracht. Patricia Rebmann schaute als Vorlesepatin vorbei. Anlässlich der Frederick-Wochen, dem Lese- und Literaturfest des Landes, organisierte die Stadtbibliothek einen großen Vorlesetag in den Kindergärten und Grundschulen.

Abenteuerliche Geschichten

Ehrenamtliche Lesepaten besuchten die Kindergruppen und Schulklassen und lasen spannende, lustige oder abenteuerliche Geschichten vor. Die Freude am Zuhören, das Erzählen von Geschichten und der Versuch, die Leselust bei den Kindern zu steigern, stand dabei klar im Vordergrund. Auch Bürgermeisterin Patricia Rebmann war als Lesepatin dabei. Sie schaute am Vorlesetag in der Theodor-Heuss-Schule vorbei und erfreute die 2 b mit einer entzückenden Geschichte. Mitgebracht hatte die Rathauschefin das Kinderbuch „Viele Grüße, Deine Giraffe“ von Megumi Iwasa und Jörg Mühle. Ein paar Akazienzweige hatte sie als Anschauungsmaterial auch noch im Gepäck. Was es damit auf sich hatte, erklärte sie den Kindern. Die Geschichte handelt von einer Giraffe, die in Afrika lebt.

Diese Tiere ernähren sich vegetarisch und können durch ihren langen Hals selbst Blätter von hohen Bäumen fressen. Und besonders gerne futtern sie Akazienblätter, auch wenn deren Zweige Stacheln haben. Das macht den Langhälsen aber nichts aus, denn in ihrem Maul haben sie eine dicke, ledrige Hornhaut. Die Giraffe im Buch hatte zum Essen genug Zeit. Denn ihr war es langweilig. Sie überlegte, was sie dagegen tun könnte, und beschloss, einen Brief zu schreiben. „Du sollst ihn dem ersten Tier übergeben, das dir hinter dem Horizont begegnet“, sagte sie zu Pelikan, der gerade ebenfalls aus Langeweile einen Postdienst eröffnet hat. Und so findet der Brief seinen Weg zu Pinguin, der weit entfernt auf einem anderen Kontinent lebt. Eine echte Brieffreundschaft entsteht und die Langeweile war wie weggepustet. Eines Tages beschließt Giraffe ihrer Neugierde nachzugeben und ihren Brieffreund zu besuchen – und zwar als Pinguin verkleidet. Das ist gar nicht so einfach, wenn man eine Giraffe ist, erfuhren die Zweitklässler.

Allen macht es richtig viel Spaß

Dieses Mal kamen sieben Kindergarten- beziehungsweise Krippengruppen mit rund 80 Kindern und 13 Grundschulklassen mit mehr als 300 Schülern in den Genuss, von Vorlesepaten Geschichten erzählt zu bekommen. Es haben 13 Vorlesepaten mitgemacht, manche haben auch mehrere Termine übernommen, teilte die Koordinatorin und Stadtbibliotheksleiterin Elisabeth Klett. Die Rückmeldungen, die sie bekam, machten deutlich: Sowohl den Kindern als auch den Vorlesepaten hat es wieder richtig viel Spaß gemacht. In manchen Gruppen oder Klassen sind die Bücher zurückgeblieben, damit man das ganze Buch zu Ende lesen konnte.

