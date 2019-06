Bürgermeisterin weckt Entdeckerlust

Bürgermeisterin Patricia Rebmann liest der Klasse 2c vor. © Geschwill

Eppelheim.Man kann in die Ferne schweifen oder in die Umgebung verreisen – eine Reise lohnt sich immer, egal, wo sie einen hinführt, wusste Bürgermeisterin Patricia Rebmann. Denn wer verreist, erkundet die Welt. Von jeder Reise bringt man Erlebnisse und Erinnerungen mit, erklärte das Stadtoberhaupt.

Rebmann besuchte als Vorlesepatin die Klasse 2c von Lehrerin Judith Marquardt an der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule. Sie las aus dem bekannten Kinderbuch „Oh wie schön ist Panama“ von Autor Janosch. Da die Buchwoche „Glück des Reisens“ zum Thema hatte und es sich alles um „Lieblingsplätze, Sehnsuchtsorte und Entdeckerlust“ drehte, wusste Rebmann mit der Geschichte von zwei Freunden, die loszogen, um nach Panama zu reisen, bei den Kindern die Reise- und Entdeckerlust zu wecken.

Der kleine Tiger und der kleine Bär sind dicke Freunde. In ihrem Haus am Fluss haben sie alles, was sie zum Leben brauchen. Eines Tages fand der kleine Bär im Fluss eine Kiste mit der Aufschrift „Panama“ – sie roch nach Bananen. Von da an war es das Land seiner Träume. Die Freunde machten sich auf den Weg, aber da sie den Weg nicht kannten, landeten sie nach vielen Erlebnissen wieder am Häuschen am Fluss. Es gefiel ihnen so sehr, dass sie beschlossen, an diesem schönen Ort zu bleiben. sge

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.06.2019