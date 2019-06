Bundestreffen in Passau steht an

Eppelheim/Region.Es sind noch wenige Plätze frei, wenn die Böhmerwäldler mit dem Bus nach Passau fahren. In der Partnerstadt der Sänger findet alle zwei Jahre das Bundestreffen statt – dieses Mal von Freitag bis Sonntag, 26. bis 28 Juli. Für die Heidelberger Böhmerwäldler sind in der Dreiflüssestadt verschiedene Veranstaltungen beim Bundestreffen geplant. Etwa der Trachtenzug in der Innenstadt, die Andacht im Dom, der Heimatabend sowie ein Gottesdienst am Sonntag mit Kundgebung und Heimattreffen in der Dreiländerhalle, wie es in Mitteilung heißt.

Die Kosten für Busfahrt, zwei Übernachtungen mit Frühstück, Eintritt in die Dreiländerhalle sowie ein erweitertes Frühstück am Anreisetag belaufen sich für Mitglieder auf 120 Euro im Doppelzimmer beziehungsweise 140 Euro im Einzelzimmer. Gäste zahlen 150 Euro im Doppelzimmer, 170 Euro im Einzelzimmer. Abfahrt und Zustieg (bitte pünktlich sein) ist um 7 Uhr in Plankstadt beim Busunternehmen Mayer und um 7.15 Uhr in Eppelheim auf dem Parkplatz der Rhein-Neckar-Halle. Quartier wird im Hotel „Post“ in Büchlberg, etwas außerhalb von Passau bezogen. Nähere Auskünfte und verbindliche Anmeldung bei Katharina Strunz, Telefon 06221/76 52 61. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 21.06.2019