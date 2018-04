Anzeige

Anwohner, die direkt an ihrem Grundstück keine Parkmöglichkeiten haben, etwa in der Hauptstraße zwischen Mozartstraße und Scheffelstraße, müssten Parkberechtigungsscheine bekommen. Orth kritisierte die chaotischen Verhältnisse: „Unser Ziel ist, dass der ruhende Verkehr wieder ordentlich geregelt wird und dies auch kontrolliert wird – Eppelheim soll kein Klein-Las Vegas sein, sondern eine Stadt, in der man gerne lebt.“

Christa Balling-Gündling (Grüne) bestätigte, dass „wildes Parken“ schon lange Usus geworden sei. Bisher habe die CDU das nicht kritisiert, der Antrag verwundere deshalb. „Wir müssen systematisch vorgehen“, forderte sie. Ein losgelöstes Parkraumkonzept sei nicht zielführend.

Renate Schmidt (SPD) sah das Thema auch schon oft behandelt. Es sei aber nie etwas umgesetzt worden. Der Gemeinderat müsse auch nicht über jedes Verkehrsschild informiert werden, verlangte Schmidt ein Parkraumkonzept, wenn die Hauptstraße fertiggestellt sei.

Einbindung der Bürger

Bernd Binsch (Eppelheimer Liste) wollte den Antrag in den Technischen Ausschuss geben und dort beraten wissen. Die Fraktion der Grünen plädierte für eine Einbindung der Bürger in ein gesamtstädtisches Entwicklungskonzept. Bürgermeisterin Patricia Rebmann blieb beim formulierten Beschlussvorschlag. Mit dem Thema Parkraumbewirtschaftung solle abgewartet werden, bis ein gesamtstädtisches Entwicklungskonzept sowie Ergebnisse aus der Gemeinderatsklausur „strategische Ziele“ vorliegen. Erst dann könne ein Arbeitskreis „Parkraumbewirtschaftung“ sinnvoll arbeiten. Vor allem müsse zuerst eine Entscheidung über den Haushalt her. Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen.

