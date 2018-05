Anzeige

Eppelheim.„Ein schöner Grund zum Feiern“, mit diesen Worten begrüßten der Stellvertreter des Landrats, Erster Landesbeamter Joachim Bauer (2. v. l.), und der Vorsitzende des Personalrats, Martin Streib (4. v. l.), im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis in Heidelberg vier Mitarbeiter der Kreisbehörde und gratulierte ihnen zum 40-jährigen Dienstjubiläum. Mit dabei war Claudia Müller (3. v. l.), die beim Jugendamt beschäftigt ist. Mit ihr wurden Wolfgang Daub (l.), wohnhaft in Schönau, beschäftigt beim Straßenverkehrsamt, Roman Sanden (2. v. r.), wohnhaft in Heidelberg, beschäftigt beim Versorgungsamt und Jonny Bender (r.), wohnhaft in Leimen, beschäftigt beim Rechnungsprüfungsamt, geehrt. / zg