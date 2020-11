Corona auch in Fröbel-Kiga

Eppelheim.Im Friedrich-Fröbel-Kindergarten wurde am vergangenen Wochenende ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung der evangelischen Kirche und der Stadt Eppelheim vom Freitag. Aus diesem Grund müssen zwei Kindergarten-Gruppen vorübergehend geschlossen werden.

Betroffen sind 40 Kinder und deren Betreuerinnen (acht Personen). Alle Kinder und Betreuerinnen, die als Kontaktperson Kategorie eins zählen, befinden sich in häuslicher Quarantäne und werden getestet. Sollten die Testungen negativ ausfallen, kann eventuell die Betreuung zeitnah wiederaufgenommen werden. Diese Entscheidung liegt beim Gesundheitsamt.

Weiterer Schüler positiv getestet

In der Humboldt-Realschule wurde am Donnerstag in einer sechsten Klasse ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet. Die gesamte Klasse, 29 Schüler, sind seit Freitag in einer durch das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises angeordneten häuslichen Quarantäne, teilt die Stadt mit. Die Lehrer, die in der Klasse unterrichten, gelten als Kontaktperson der Kategorie zwei und haben daher keine Anordnung des Gesundheitsamtes erhalten, heißt es weiter. Die Quarantänepflicht für die Schulklasse gilt bis Mittwoch, 2. Dezember. Am Mittwoch war ein Fall in einer fünften Klasse bekanntgeworden (wir berichteten). zg

