Corona-Verordnung übernimmt die Regie

Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Die Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf das Kulturprogramm der Stadt. Die neue Spielzeit in der Rudolf-Wild-Halle bleibt davon nicht verschont und wird anders ablaufen als bisher. Denn es gilt, die jeweils aktuelle Corona-Verordnung zu beachten und alle Angebote und Planungen danach auszurichten, wie Bürgermeisterin Patricia Rebmann mitteilt.

Die gute Nachricht für Kulturbegeisterte und Theaterliebhaber: Die verschiedenen Kulturveranstaltungen für die neue Spielzeit, die bereits im Oktober 2019 ausgesucht und geplant wurden, werden nach derzeitigem Stand auch zur Aufführung kommen (wir berichteten). Die Stadt möchte in Zeiten von Corona nicht gänzlich auf Kultur verzichten, sondern passt das Programmangebot den jeweils aktuellen Corona-Verordnungen von Bund und Land an, wie Rebmann betont.

„Wir brauchen jetzt für das soziale Miteinander kulturelle Angebote dringender als je zuvor“, erklärte die Bürgermeisterin. Den Einnahmeverlust, der durch die verringerte Zahl an Sitzplätzen entsteht, nimmt die Stadt in Kauf. „Die Kosten für das Kulturprogramm und der Einnahmeverlust in dieser Saison sind dem Gemeinderat bewusst. Aber er ist unserem Vorschlag gefolgt, gerade in dieser für die Menschen schwierigen Zeit Kultur anzubieten, um zum einen das soziale Miteinander zu fördern und zum anderen die Kunst und Künstler zu unterstützen“, erläutert die Bürgermeisterin.

Die neue Spielzeit startet im Oktober. Bis Juni nächsten Jahres hebt sich insgesamt 14 Mal der Vorhang. Andrea Kurzhals vom Kulturamt der Stadt hat wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Das aktuelle Spielzeitprogramm, das Gabi Hildebrandt vom Kulturamt in ein Programmheft gepackt hat und das im Rathaus ausliegt, hält für die Besucher eine bunte Mischung aus Komödien, Kabarett und musikalischen Darbietungen bereit (wir berichteten).

Neuer Plan für den Saal

Die schlechte Nachricht: „Aufgrund der Vorgaben der Bundesregierung und des Landes stehen uns, wie es zum jetzigen Zeitpunkt aussieht, ab Oktober nur 149 Sitzplätze statt der üblichen 420 Sitze im Kultursaal zur Verfügung“, informierte Kurzhals. Ihr Kollege Patrick Röschmann hat entsprechend den Vorgaben einen neuen Sitzplan für den Kultursaal entworfen. An diese Sitzordnung muss sich strikt gehalten werden.

Bis man seinen Platz eingenommen hat, muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. „Es ist leider nach derzeitigem Stand so, dass die Besucher auch in der Pause am Platz bleiben sollen und nur für den Gang zur Toilette ihre Plätze verlassen dürfen“, informierte Andrea Kurzhals. Ob es für die Kulturgäste den gewohnten Sektempfang zur Spielzeiteröffnung oder den Sektumtrunk beim Neujahrskonzert geben wird, steht derzeit noch nicht fest. Denn auch für das bisherige Angebot von Getränken und Snacks, die sonst in der Pause im Foyer gekauft werden konnten, wird sich noch eine Corona-konforme Alternative überlegt. Dass es zum kulturellen Programm auch ein kleines kulinarisches Angebot geben wird, versicherte die Bürgermeisterin. „Welche Verordnungen zur Spielzeiteröffnung im Oktober gültig sind, wissen wir jetzt noch nicht. Wir werden im Rahmen der dann gegebenen Möglichkeiten mit Angeboten darauf reagieren“, teilte das Stadtoberhaupt mit.

Keine Reservierungen

Aufgrund der Corona-bedingten Ausnahmesituation in der neuen Spielzeitsaison hat der Kulturbeirat der Stadt in Absprache mit dem Kulturamt zudem beschlossen, keine Abonnements anzubieten. „Wir haben 390 Abonnenten und könnten ihnen aufgrund der reduzierten Sitzplätze nicht gerecht werden“, informierte Andrea Kurzhals. „Wir haben unsere Abonnenten angeschrieben und sie für diese Maßnahme um Verständnis gebeten.“ Langfristige Kartenreservierungen sind auch nicht möglich. Der Kartenvorverkauf beginnt erst drei Wochen vor der jeweiligen Veranstaltung.

