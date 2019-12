Damit Wünsche zum Fest in Erfüllung gehen

Eppelheim.Kurz vor dem ersten Advent wurde er im Foyer am Haupteingang aufgestellt – es gibt auch in diesem Jahr wieder einen „Wünschebaum“ im Rathaus. An dem geschmückten Weihnachtsbaum können Kinder und Jugendliche aus finanziell schwächer gestellten Familien ihre Weihnachtswünsche anbringen. Sind die Kinder noch zu klein, können auch die Eltern für ihren Nachwuchs einen Wunsch notieren. Für Bürgermeisterin Patricia Rebmann ist diese Aktion eine Herzensangelegenheit: „Manchmal ist es für Familien finanziell problematisch, den eigenen Kindern an Weihnachten Wünsche zu erfüllen“, weiß sie.

„Weihnachten ist ein Fest der Nächstenliebe. Gemeinsam mit den Bürgern von Eppelheim möchten wir Kindern eine kleine Freude bereiten“, gibt sie zu verstehen. Dafür sei es notwendig, dass Eltern oder Kinder die im Rathaus erhältlichen Wunschzettelvorlagen nutzen oder diese unter www.eppelheim.de zu Hause ausdrucken und einen altersgerechten Wunsch notieren. Der Geschenkewunsch sollte einen Wert von 30 Euro nicht übersteigen.

Aktion vor zwei Jahren gestartet

Vor zwei Jahren hat die Bürgermeisterin die Aktion „Wünschebaum“ ins Leben gerufen. Bisher konnten immer alle Wünsche erfüllt werden. Richtig klasse fand Rebmann, dass in der Vergangenheit sogar Bürger aus der ganzen Region im Rathaus angerufen haben, die sich an der Aktion beteiligen und Kindern Geschenke kaufen wollten. „Doch so viele Wunschzettel hatten wir gar nicht“, erklärte sie. Daher hatte sie sich gewünscht, dass sich in diesem Jahr viele Kinder und Jugendliche trauen, einen Wunschzettel auszufüllen und an den Baum zu hängen.

Um die Anonymität der Kinder und ihrer Familien zu wahren, stehen auf dem Wunschzettel nur der Vorname des Kindes, sein Alter und sein Wunsch – mehr nicht. Die ausgefüllten Wunschzettel sollten nun bereits alle am Empfang des Rathauses abgegeben worden sein. Bei der Abgabe des Wunschzettels musste ein entsprechender Nachweis über den Bezug von Sozialleistungen, wie beispielsweise Arbeitslosen- oder Wohngeld vorlegt werden.

Jetzt sind die Wunscherfüller an der Reihe: Wer einen Wunsch erfüllen möchte, darf einfach während der Öffnungszeiten des Rathauses vorbeikommen und am „Wünschebaum“ einen Wunschzettel abnehmen, den Wunsch einkaufen, in Geschenkpapier packen, gerne auch mit einer Weihnachtskarte versehen und bis spätestens Freitag, 20. Dezember, zusammen mit dem Wunschzettel am Empfang abgeben, damit er dem Kind zugeordnet und zugestellt werden kann. Wem es nicht möglich ist, selbst ein Geschenk zu kaufen, der kann zusammen mit dem Wunschzettel auch einen Geldbetrag im Rathaus abgeben, damit die Stadt den Einkauf des Kinderwunsches übernimmt.

Finanziell unterstützt wird die Aktion „Wünschebaum“ in diesem Jahr von Martina Weber. Die Schwiegertochter der früheren Kulturkreisvorsitzenden Martha Weber überbrachte der Stadt 200 Euro aus dem Verkauf der Martha-Weber-Bilder bei der Malerausstellung zur Eppelheimer Kerwe. sge

