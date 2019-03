Das Spiel des Lebens

Eppelheim.Ein besonderes Konzert bietet der der AGV Eintracht am Samstag, 30. März, um 19.30 Uhr im Restaurant Sole d’Oro an: Jürgen Ferber, der beliebte Schwetzinger Liedermacher und Chorleiter des AGV Eintracht tritt anlässlich des 175. Geburtstags des Vereins mit einem Solokonzert auf. Während Jürgen Ferber mit seinem letzten Programm noch „Schön-Ferberei“ betrieben hat, gibt er nun den „Spielver-Ferber“.

An so viele Dinge hat man sich gewöhnt, man hat sich im Spiel des Lebens irgendwie eingerichtet, um im Einzelfall nicht mehr so genau hinschauen zu müssen, heißt es in einer Pressemitteilung. Dieses liebgewordene Spiel will Jürgen Ferber nun „verferben“, indem er mit Liedern und Texten einlädt, manches aus einer anderen Perspektive zu sehen und mit ihm zusammen über unsere Merkwürdigkeiten zu lachen.

Innere Schokolade

Warum planen wir unser Leben, wenn es sowieso immer anders kommt? Wie soll uns ein innerer Schweinehund zu etwas motivieren, wäre da innere Schokolade nicht effektiver? Warum muss ein moderner Singer-Songwriter eigentlich nuscheln, um als emotional zu gelten? Warum besitzen so viele Menschen ein Gehirn, wenn sie es doch kaum benutzen? Wo sind wir, wenn die Zeit vergeht? Der mehrfach ausgezeichnete Texter mit der ausgebildeten warmen Stimme zeigt mit seinem neuen Soloprogramm einmal mehr, dass Hirn und Gefühl durchaus Hand in Hand gehen können. Karten zum Preis von 9 Euro, ermäßigt 7 Euro, gibt es bei der Stadtbibliothek sowie beim AGV, Telefon 06221/35 43 717. zg

