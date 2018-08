Anzeige

„Beim Heckmann-Gelände warten wir ab, was die Verwaltung vorgibt“, hieß es. Frühere Pläne, die auf dem Areal betreutes Wohnen für Senioren vorgesehen haben, würde die Eppelheimer Liste nach wie vor unterstützen.

Kompromiss mit Bahn angestrebt

In Sachen Bahndamm haben die Fraktionsmitglieder eine klare Meinung und streben einen Kompromiss mit der Bahn an. „Wir befürworten es, wenn die Bahn einen kleinen Teil am Wingertspfad für eine Bebauung bekommt und der Großteil des Geländes unentgeltlich an die Stadt geht“, erklärte Bernd Binsch. Dann könne auch endlich das Thema „Edeka-Zaun“ gelöst und der von der Bürgerinitiative geforderte sichere Fußweg zum Edeka realisiert werden.

„Wir müssen nur schauen, dass keine großen Kosten entstehen“, meinte der EL-Fraktionssprecher. Den Kaffeeklatsch im Stadtpark organisatorisch auf die Beine gestellt hat Vorstandsmitglied Iris Bernhauser, unterstützt durch die Vorstandschaft. Kaffee, Kuchen, Muffins, frische Waffeln, Wassereis und kühle Getränke gehörten zum Angebot. Neben Gemeinderäten und Vertretern der politischen Parteien schauten etliche Mitglieder der Eppelheimer Liste und auch die beiden Ehrenmitglieder, Guido Bamberger und Lothar Willm, vorbei.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 03.08.2018