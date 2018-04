Anzeige

Eppelheim.Rund 100 interessierte Zuhörer folgten der Einladung der Kooperationspartner Eppelheimer Buchladen, AG Demografie und Haus Edelberg zum Vortrag mit Lesung des führenden Demenzexperten Michael Schmieder (Bild) aus der Schweiz.

Schmieder leitete 30 Jahre die „Sonnweid“, ein Heim für an Demenz erkrankte Menschen, entwickelte pflegerische und architektonische Konzepte zur bedürfnisorientierten Versorgung der Erkrankten und absolvierte zudem ein Ethik-Studium, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Essenz seiner jahrelangen Erfahrungen hat er in seinem mittlerweile zum Bestseller gewordenen Buch „Dement, aber nicht bescheuert“, das er gemeinsam mit der Journalistin Uschi Entenmann geschrieben hat, zusammengefasst.

Er habe „bewusst keinen Ratgeber geschrieben“, so Schmieder, da der Umgang mit an Demenz erkrankten Menschen viele Facetten habe und es keine Patentrezepte gebe. Vielmehr werden in dem Buch „viele Geschichten aus dem Alltag mit den Bewohnern der Sonnweid erzählt“, von denen Schmieder an diesem Abend einige sehr berührende, traurige, aber auch lustige vorlas.