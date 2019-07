Den Markt auch aktiv mitgestalten

Eppelheim/Region.Beim Treffen der SPD-Ortsvereine aus Eppelheim, Plankstadt, Oftersheim, Schwetzingen, Ketsch und Brühl wurde ausführlich das Thema bezahlbarer Wohnraum diskutiert. Die SPD Eppelheim wurde von Jürgen Geschwill, Alexander Pfisterer, Egzon Fejzaj und Renate Schmidt vertreten.

Überaus kritisch betrachten die Sozialdemokraten die geplanten Erneuerungen der Landesbauordnung, heißt es in einer Pressemitteilung. „Es ist ein Fehler, künftig bei Umbaumaßnahmen und Aufstockungen gänzlich auf Barrierefreiheit zu verzichten und dies noch nicht einmal begründen zu lassen“, meinte der sozialdemokratische Landtagsabgeordnete Daniel Born und er ergänzte: „Grün-Schwarz stellt damit einen Blankoscheck gegen Barrierefreiheit aus. Dabei wird es immer stärker darauf ankommen, zukunftsweisend zu bauen.“

Vergebene Chancen

Insgesamt würden mit der Novellierung der Landesbauordnung viele Chancen vergeben. So fehlten nach wie vor zentrale Weichenstellungen für mehr bezahlbaren Wohnraum in Baden-Württemberg. Das liege ganz entscheidend daran, dass Wohnungsbauministerin Nicole Hoffmeister-Kraut hierzu weder willens noch in der Lage sei, stellte der Abgeordnete ein schlechtes Zeugnis aus. Und so verschärfe sich die Situation auf dem Wohnungsmarkt immer weiter.

Wenn Grün-Schwarz sich weiterhin vor der Verantwortung drücke und weigere, eine Landesentwicklungsgesellschaft für Wohnungsbau zu gründen, werde es nicht gelingen, die massiven Probleme auf dem Wohnungsmarkt zu lösen, befürchtet Daniel Born.

Die SPD Eppelheim wird weiterhin an ihrem Ziel einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft festhalten – und sei es gemeinsam mit umliegenden Gemeinden. Nur wenn Kommunen den Wohnungsmarkt aktiv mitgestalten können, sei bezahlbarer Wohnraum möglich, heißt es abschließend in der Mitteilung. zg

