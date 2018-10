Der kleine Maulwurf will lieber ein Vogel sein

Eppelheim.Der kleine Maulwurf hatte nur ein Ziel: „Ich will fliegen!“ Diesen Satz wiederholte er immer und immer wieder. Seine Mutter schüttelte voller Unverständnis den Kopf und holte ihren Spross mit deutlichen Worten auf den Boden der Tatsachen zurück: „Wir leben unter der Erde – wir können nicht fliegen!“ Doch so leicht ließ sich der kleine Erdbewohner nicht von seiner Idee abbringen. Neidisch blickte er, wenn er die Nase aus seinem Maulwurfshügel streckte, auf Schmetterlinge und Papierflieger, die über seinem Kopf lustig flatternd durch die Luft schwebten.

Da fasste der kleine Maulwurf einen Entschluss: Er wollte unbedingt ein „Erdvogel“ werden. Sogleich begann er mit Flugübungen. Doch das funktionierte noch nicht so recht. Also machte er sich auf den Weg und fragte verschiedene Tiere, wie denn das so ist mit dem Fliegen. Er begegnet Fliegern und Nichtfliegern und bekam schließlich den entscheidenden Tipp, wie das mit dem Fliegen auch bei Maulwürfen klappen könnte.

Publikum schmilzt dahin

Ganz entzückend war die Geschichte über Sehnsucht und Fantasie, die das mobile Kindertheater „Pohyb’s und Konsorten“ für Kinder ab vier Jahren in die Stadtbibliothek mitgebracht hatte. Das Stück „Der kleine Erdvogel“ von Oliver Scherz und Eva Muggenthaler handelte von der Macht der Träume und war sowohl eine poetische als auch witzige Geschichte über Sehnsüchte, Wünsche, Ziele und die Kraft der Fantasie.

Die beiden Schauspieler Maike Jansen und Stefan Ferencz wussten im Handumdrehen kleine wie große Zuschauer in ihren Bann zu ziehen. Die beiden sind als Schauspielduo seit 2004 zusammen und ein eingespieltes Team. Mit ihren Stücken sind sie in Deutschland und dem Ausland unterwegs. Ihr Ziel ist es, mit einfachen Mitteln und Schauspielkunst Theater zu machen und mit ihren Geschichten die Fantasie ihres Publikums anzuregen.

Die beiden schlüpfen mit Haut und Haaren in ihre Rollen. Wenn Maike Jansen mit kindlicher Stimme und kieksenden Lauten als Maulwurfskind das Fliegen übt, schmilzt das Publikum dahin. Und wenn Stefan Ferencz, der unter anderem auch die gestrenge Maulwurfsmutter spielt, sich in eine kauende Kuh oder in ein anderes Tier verwandelt, sind die Zuschauer voller Begeisterung und Bewunderung für diese wunderbare Verwandlung und Darbietung.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 15.10.2018