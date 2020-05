Eppelheim.Freudig überrascht war Bürgermeisterin Patricia Rebmann über die Spende von Schutzmasken der Eppelheimer Firma Konser. „Sie sind das erste Unternehmen, das uns Masken schenkt“, hob sie bei der Spendenübergabe in den Firmenräumen in der Wasserturmstraße 50 hervor. Für Geschäftsführer Konstantin Nagel und seine beiden Teamkollegen Heiko Ihrig und Thomas Duda war die Übergabe von 1000 dreilagigen Standardmasken und 400 Mehrwegmasken an die Bürgermeisterin eine Selbstverständlichkeit: „Wir wollten der Stadt etwas Gutes tun“, betonten sie.

Die Konser OHG mit ihren Geschäftsfeldern IT-Life-Cycle-Solutions und Notebook-Galerie wurde 2002 von den Geschäftsführern Konstantin Nagel und Sergej Rerich gegründet und hat sich auf die Wiederaufbereitung und Wiedervermarktung von gebrauchten IT-Geräten spezialisiert, um der Produktion neuer Geräte, die enorme Ressourcen an Energie und seltenen Rohstoffen verschlingen, mit ökonomischem Denken und Handeln entgegenzuwirken. Nun war es der Firma Konser über ein Partnerunternehmen möglich, Masken für den Firmenbedarf zu ordern.

„Wir haben alle unsere Mitarbeiter eingedeckt und hatten dann noch eine große Menge übrig, die wir gerne spenden wollten“, erklärte Thomas Duda, zuständig für Vertrieb und Einkauf. „Wir haben uns gefragt, wem wir die Masken spenden könnten und uns für die Stadt entschieden, weil dort alle Anfragen zusammenlaufen“, betonte Konstantin Nagel.

Als Dankeschön ein süßes Präsent

Bürgermeisterin Patricia Rebmann war sehr froh über die Spende und hatte für den Geschäftsführer und seine beiden Kollegen Heiko Ihrig und Thomas Duda, die mit der Stadt Kontakt aufgenommen und die Übergabe der Masken vorbereitet hatten, jeweils ein süßes Eppelheim-Präsent als Dankeschön dabei.

„Wir haben noch einige Bereiche wie Schulen und Pflegeeinrichtungen, die für Masken sehr dankbar sind“, informierte die Rathaus-Chefin. Für eine klamme Kommune wie Eppelheim zähle jeder Euro, der nicht ausgegeben werden müsse, verdeutlichte sie. sge

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 23.05.2020