Eppelheim.Größer, schöner und prächtiger geht es in der Region kaum: Am Sommertagszug der Stadt Eppelheim beteiligten sich 37 Gruppen mit rund 1000 Kindern und Jugendlichen. Schon die Aufstellung der vielen Gruppen auf dem Schulhof der Theodor-Heuss-Grundschule und den angrenzenden Straßen war eine organisatorische Meisterleistung. Die Sommertagsbrezel, die jedes teilnehmende Kind geschenkt bekam, hatte in diesem Jahr der Obst- und Gartenbauverein gespendet.

Die Erstklässler der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule, alle Grundschulklassen der Theodor-Heuss-Grundschule sowie die Kindergärten Villa Kunterbunt, das Kinderhaus Postillion, St. Elisabeth und St. Luitgard sowie Friedrich-Fröbel, Scheffelstraße und Sonnenblume marschierten beim Umzug ebenso mit wie die Kinderfeuerwehr, der Carnevalclub mit seinen Elferräten und Garden und der Reiterverein. Die Mitglieder des Carnevalclubs hatten die riesigen Sommertagsstecken sowie die geschmückten Sommer- und Winterbutzen im Gepäck. Sie wurden von Bürgermeisterin Patricia Rebmann begleitet, die mit den Feuerwehrkindern den Umzug anführte.

Für Musik und Sommertagslieder zum Mitsingen waren der Musikverein „Da Capo“ und die Musikvereinigung der HSB zuständig. Die Zuschauer hatten entlang des Umzugsweges viel zu schauen.