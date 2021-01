Detlev Schilling geht nach Weinheim

Eppelheim.Detlev Schilling, der seit fast elf Jahren Pfarrer in Eppelheim war, wird zum 1. Februar nach Weinheim wechseln und Pfarrer der dortigen Weststadt werden. Das teilt die evangelische Kirchengemeinde mit.

„Wir werden ihn vermissen: seine freundlichen Gottesdienste mit deutlichen Worten, das vorausschauende Planen und Denken für die Kirchengemeinde, das große Engagement für die Kindertagesstätten und vieles, vieles mehr“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wenn es denn schon sein muss, hätten die Verantwortlichen Detlev Schilling natürlich gerne mit einem gebührenden Festgottesdienst in einer berstend vollen Kirche und anschließendem Fest gefeiert. Doch das ist zurzeit nicht möglich. Stellvertretend für die gesamte Gemeinde werden einige haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende in der Kirche anwesend sein.

Per Livestream

Damit aber alle die Möglichkeit haben, den Verabschiedungsgottesdienst am Sonntag, 24. Januar, um 10 Uhr mitzuerleben, wird er digital aufgezeichnet. „Wir hoffen, es wird möglich sein, den Gottesdienst als Livestream zeitgleich zu Hause am Bildschirm wahrzunehmen. Darüber hinaus soll die Aufzeichnung auch auf die Homepage gestellt werden, so dass der Gottesdienst auch später noch angeschaut werden kann“, so die Gemeinde.

Seit Pfingsten feiert die Gemeinde evangelische Gottesdienste unter Pandemiebedingungen. „Wir sind froh und dankbar, dass das mit den inzwischen bewährten Schutzmaßnahmen auch weiterhin möglich sein wird“, so die Mitteilung. Das Schutzkonzept besagt, dass die Anzahl der Personen in der Kirche begrenzt ist und die Kontaktdaten der Anwesenden erhoben werden. Sitzplätze sind ausgewiesen, während des Gottesdienstes wird eine Mund-Nase-Maske getragen und auf Gemeindegesang verzichtet. Für Desinfektion und Lüftung ist gesorgt und die Gottesdienstdauer ist begrenzt.

Seit dem 1. Januar finden die Gottesdienste in aller Regel und bis auf Weiteres sonntäglich um 10 Uhr statt. Gruppen und Kreise können nicht stattfinden. sge

