Diakonin wird offiziell beauftragt

Eppelheim.Die evangelische Gemeinde lädt zum „Sonntags-um-11“-Gottesdienst am 16. Februar ein. Er beginnt – wie der Name schon vermuten lässt – um 11 Uhr in der Pauluskirche. Das Thema lautet „Rhythmus des Lebens“. Um 10 Uhr findet kein Gottesdienst in der Pauluskirche statt.

Der Beauftragungsgottesdienst für die Gemeindediakonin Johanna Hassfeld findet am selben Tag um 14 Uhr in der Kreuzkirche in Heidelberg-Wieblingen statt. Die Eppelheimer fahren entweder direkt nach Wieblingen oder treffen sich um 13.30 Uhr an der Pauluskirche, um mit dem Auto oder dem Fahrrad gemeinsam zum Beauftragungsgottesdienst zu fahren. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 14.02.2020