Die Entlassschüler

Diese Schüler freuen sich mit ihren Klassenlehrern über den Abschluss an der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule, den sie in der Rudolf-Wild-Halle feiern. © Ostertag

Mit einer mitreißenden Abschlussfeier verabschiedete die Friedrich-Ebert-Schule in der Rudolf-Wild-Halle 30 Schüler, die in diesem Jahr den Werkrealschulabschluss oder den Hauptschulabschluss in Klasse 10 geschafft haben. In Anwesenheit von Eltern, Verwandten und Freunden wurde die Feier ein stimmungsvoller und flotter Rückblick auf die gemeinsame Werkrealschulzeit.

Engagement, Glück und Erfolg

Rektorin Verena Wittemer stellte ihre Rede unter das von den Schülern gewählte Motto „Schwarz – Weiß – Gold“, nahm Bezug auf die vielfältigen Kompetenzen, die die Schüler an der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule erworben haben und wünschte den Entlassschülern alles Gute, Engagement, Glück und Erfolg auf ihrem weiteren Weg.

Bürgermeisterin Patricia Rebmann rief den Entlassschülern zu: „Lasst euch nicht reinreden in eure Zukunft! Nutzt eure Talente und geht euren eigenen Weg!“ Die Absolventen bedankten sich anschließend in origineller Form bei ihren Klassenlehrern Marc Böhmann (10 a), Diana Keupp-Bader und Petra Hoser (10 b) sowie bei ihren Fachlehrern.

In schwungvollen Szenen und Diashows präsentierten die Entlass-Schüler wichtige Stationen ihrer Schulzeit. Mehrere Videos, Gesangbeiträge und Tänze sorgten für Höhepunkte. Einen riesigen Applaus erhielt zum Beispiel das beeindruckende Video über die Studienfahrt nach Berlin oder das von den Schülern selbst produzierte Mash-up-Video, bei dem alle Schüler als Schauspieler mitwirkten.

Das große Buffet bereicherten die Familien der Absolventen mit Leckereien aus aller Welt. zg