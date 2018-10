Diebe finden den Schlüssel zum Safe

Eppelheim.Bislang unbekannte Täter waren zwischen Dienstag, 18 Uhr und Donnerstag, kurz vor 8 Uhr in die Firma „Betotech Baustofflabor“ auf dem Gelände von „Heidelberger Beton Kurpfalz“ in der Hermann-Wittmann-Straße eingebrochen. Dies teilte die Polizei gestern mit. In einem Büroraum fanden die Täter den Schlüssel für einen Safe. Aus diesem entnahmen sie eine schwarze und eine weiße Geldkassette, in der sich Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe sowie diverse Büroschlüssel befanden.

Angestellte bemerkten den Einbruch am Morgen und verständigten die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten unter Telefon 06221/76 63 77 zu melden. pol/sb

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 20.10.2018