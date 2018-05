Anzeige

Eppelheim.Bei einem Wohnungseinbruch wurde von unbekannten Tätern in der Zeit von Montag, 12 Uhr, bis Mittwoch, 7 Uhr, ein kompletter Tresor gestohlen.

Dazu brachen die Täter nach Polizeiangaben in eine Erdgeschosswohnung in der Schulstraße ein. Auf der Rückseite des Anwesens versuchte der Täter offensichtlich, zunächst ein Fenster aufzuhebeln, was allerdings scheiterte.

Dann schlug er die Fensterscheibe ein und gelangte auf diesem Weg ins Innere der Wohnung, in der er sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlte.