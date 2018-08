Diese kalte Dusche ist nicht willkommen

Musik im Park

„Sie ist ein Teil unseres Lebens“

Fare thee well – lebe wohl! Der Titel der Tournee verrät, dass Joan Baez auf Abschiedstour ist, ein Grund für viele Fans, ihr Konzert im Schlossgarten zu besuchen. „Ich war zu Joan Baez’ 75. Geburtstag in New York dabei, das war ...