Diese Partnerschaft trägt mehr als Tomatenfrüchte

Eppelheim.Die Partnerschaft soll Früchte tragen – unter diesem Motto verkaufte der Eppelheimer Kirchengemeinderat Martin Gramm vor der Pauluskirche Tomatenpflanzen aus Georgien. Nach zwei Gemeindereisen nach Georgien soll jetzt auch eine neue Form der Verbundenheit mit Georgien erprobt werden.

Die Tomatenpflanzen der Sorte „Tschoporti“ stammen aus einem kleinen georgischen Bergdorf aus dem hohen Kaukasus. Es handelt sich um eine Tomatensorte, die nur im dortigen Gebiet vorkommt. In Georgien existiert in der Landwirtschaft und auch im Weinanbau ein großes Maß an biologischer Vielfalt, die es zu erhalten gilt, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Erlös der Tomatenaktion kommt dem Projekt „Schwaburi Bolnissi“ zugute.

Ziel sind Erzeugergemeinschaften

Bei diesem Projekt sollen Kleingärtner in den ehemaligen schwäbischen Siedlungen Katharinenfeld (Bolnissi) und Elisabethental (Asureti) durch die Bereitstellung von Saatgut und Pflanzen in die Lage versetzt werden, kleine Erzeugergemeinschaften zu gründen und auch Vertriebswege in Georgien zu schaffen. Die Partnerschaft der evangelischen Kirche Eppelheim mit der evangelischen Gemeinde in Georgien, soll in diesem Jahr Früchte im Kaukasus und in Eppelheim tragen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 28.05.2019