Dieser Abstand reicht nicht ganz aus

Eppelheim.Manche Dinge muss man einfach mit Humor nehmen. Das dachten sich wohl auch Spaßvögel, die die beiden Skulpturen am Wasserturm „verschönert“ haben. So wurde den beiden Figuren kurzerhand jeweils ein Mund-Nasen-Maske aufgesetzt. Aber damit nicht genug: Auch auf den genauen Abstand von 1,50 Meter wurde per Zollstock hingewiesen.

„Leider war aber der Abstand der beiden nur ein Meter“, schreibt uns die Fotografin Uschi Wetzel mit einem augenzwinkernden Smiley. Also bitte kein Beispiel daran nehmen. / grö

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 16.05.2020