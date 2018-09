Dieses Quartett hat Pfiff

Eppelheim.Besser hätte für die SPD die Premiere ihres Jazz-Abends am Wasserturm nicht laufen können. „Es kamen deutlich mehr Gäste als erwartet“, freute sich Jürgen Geschwill. Mit „Aart Gisolf and Friends“ aus Schwetzingen hatte die SPD ein tolles Jazz-Quartett engagiert. Die vier Musiker sind alle professionell ausgebildet, machen schon lange Musik, kennen alle Jazz-Standards und improvisieren liebend gerne. „Aart Gisolf and Friends“ spielt hauptsächlich Standart-Stücke, ergänzt durch Themen und Rhythmen, die aus Südamerika und der Karibik stammen.

Das Publikum liebte diese musikalischen Kreationen. Hin und wieder erzählte Aart Gisolf etwas zur Entstehungsgeschichte eines Liedes. Er punktete dabei nicht nur mit seinem liebenswerten, holländischen Akzent, sondern auch mit seinen lockeren Sprüchen. Der gebürtige Niederländer ist in der Region und darüber hinaus nicht nur ein überaus gefragter Jazzmusiker, der für die Jazz-Initiative Schwetzingen als deren Vorsitzender regelmäßig Veranstaltungen organisiert, sondern auch vielen aus dem Fernsehen bekannt. Bis 2007 gab der ausgebildete Arzt den Zuschauern via Bildschirm als „Teledoktor“ bei der Mittagssendung „ARD-Buffet“ regelmäßig Gesundheitstipps.

Die Musiker trafen auf ein gut gelauntes Publikum und waren von ihnen hellauf begeistert. Genauso war es umgekehrt: Die Zuhörer waren ob des Gebotenen und der Spielfreude des prächtig harmonierenden Quartetts ganz aus dem Häuschen. Am Ende des Jazz-Abends verabschiedeten sich viele per Handschlag von den Musikern, weil sie Aart Gisolf, Udo Sailer, Dave King und Walter Helbig unbedingt persönlich für den schönen Abend danken wollten.

„Wie im Italienurlaub“

Für ihre Idee, einen Jazz-Abend unter freiem Himmel am Wasserturm zu veranstalten, bekam die SPD viel Lob. „Toll, dass es in Eppelheim mal so eine Veranstaltung gibt“, lobte eine Besucherin. Und ein Ehepaar meinte: „Hier ist es wie im Italienurlaub: gute Musik, gutes Essen, sommerliche Abendtemperaturen, nette Leute und eine angenehme Atmosphäre.“

Die Idee, einen Jazz-Abend für die Bevölkerung durchzuführen, hatte SPD Schatzmeisterin Hildrun Pisch-Papendick. Ihr oblag auch die federführende Organisation der Veranstaltung. Mit Ihrem Team, bestehend aus Birgit Thomas und Egzon Fejzaj, versorgte sie außerdem die Gäste mit Canapés und Möhrencremesuppe. Beide Köstlichkeiten kamen gut an.

Beim Jazz-Abend standen ganz bewusst Unterhaltung und Gemütlichkeit im Vordergrund. Und doch war die Veranstaltung in gewisser Weise politisch. „Man kann nicht immer nur fordern, dass Eppelheim attraktiver werden muss, man muss auch selbst aktiv werden und etwas dafür tun“, betonte der SPD Vorsitzende und fügte an: „Sicherlich ist ein Jazz-Abend zusammen mit den anderen Veranstaltungen der SPD ein guter Schritt in die richtige Richtung. Wenn noch mehr diesen Schritt machen, dann wird daraus ein Weg, der ans Ziel führt, Eppelheim attraktiver zu machen“, so Geschwill.

