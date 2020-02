Drei Kandidaten stellen sich vor

Eppelheim.„In einer für die CDU nicht einfachen Zeit finde ich es klasse, dass gleich drei engagierte Mitglieder diese Kandidatur anstreben“ begrüßte Volker Wiegand in seinem kurzen Eingangsstatement alle Anwesenden im katholischen Gemeindehaus St. Franziskus. Bei der Kandidatur am Mittwoch, 18. März, in der Stadthalle Hockenheim geht es um die Wahlkreisvertreterversammlung für den Wahlkreis 40 Schwetzingen/Hockenheim.

Dort wird der Landtagskandidat für die Wahl zum 17. Landtag von Baden-Württemberg im Jahr 2021 nominiert. Da jeder Orts- und Stadtverband im Wahlkreis Delegierte zu dieser Versammlung schicken soll, mussten die Delegierten der CDU Eppelheim in der Mitgliederversammlung im Februar durch Wahl bestimmt werden. Die Eppelheimer Kandidaten für die Landtagskandidatur sind Sarina Kolb, Andreas Strum und Alexander Mitsch.

Bodenständig und unkompliziert

„Eine gute Politik orientiert sich am Wohl der Bürger – bodenständig, offen und unkompliziert“, so die 27-jährige diplomierte Rechtspflegerin Sarina Kolb. Aufgrund ihrer beruflichen Erfahrung in der Justiz legt sie ein besonderes Augenmerk auf die innere Sicherheit in Baden-Württemberg. Aber auch die Themen Bildung und Kommunales liegen ihr sehr am Herzen.

Als leidenschaftliche Kommunalpolitikerin und Vorsitzende der CDU-Fraktion im Schwetzinger Gemeinderat ist ihr der direkte Draht zu den Kommunen und deren Bürgermeistern wichtig. „Als Christdemokraten haben wir die besseren Ideen, bieten Lösungen, statt Verbote auszusprechen und stehen für Technologie und Fortschritt. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir mit frischem Wind und einem zukunftsgewandten Wahlkampf den Wahlkreis 40 gemeinsam zurückgewinnen.

Hierfür werde ich mich mit ganzer Kraft einsetzen“, sagte Sarina Kolb abschließend in der Vorstellungsrunde.

Bildung, Verkehr und Energie

Andreas Sturm ist 33 Jahre alt, verheiratet und als Studienrat an einem Viernheimer Gymnasium und in der hessischen Bildungsverwaltung in Wiesbaden tätig. Der Vorsitzende der CDU Neulußheim gehört seit elf Jahren dem Gemeinderat seiner Heimatgemeinde an und ist dort zweiter Bürgermeisterstellvertreter.

In seinen Schwerpunkten Bildung (individuelle Förderung und Digitalisierung), Verkehr (neue Verkehrskonzepte) und Energiepolitik (Innovation statt Verbote) setzt Sturm auf innovative Lösungen, die den Anforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht werden.

Seit 35 Jahren Mitglied

Der 52-jährige Diplomkaufmann Alexander Mitsch bewirbt sich aus voller Überzeugung auf die Landtagskandidatur. Er ist seit 35 Jahren CDU-Mitglied und war bereits in früher Jugend politisch aktiv. Mitsch sieht sich mit 26 erfolgreichen Berufsjahren in der Wirtschaft für eine Aufgabe als Abgeordneter gut gerüstet. Zudem stehe er als verheirateter Vater von zwei Kindern mitten im Leben. Er engagiert sich als Rotarier und sammelte unter anderem als Stiftungsrat der Schulstiftung der evangelischen Landeskirche Baden Erfahrung im Bildungswesen. Ein besonderes politisches Anliegen ist ihm der Erhalt von inneren Sicherheit und Umwelt. Mitsch ist sicher, dass er persönlich viele Protestwähler davon überzeugen kann, „dass man nicht radikal wählen muss, um Veränderungen zu erreichen“. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 28.02.2020