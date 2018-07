Drei Meistertitel für Ringer

Anzeige

Eppelheim.Adam Goth hat nichts dem Zufall überlassen. „Ich habe mich so vorbereitet, dass ich den Titel gewinnen kann“, gibt er zu verstehen. Der 53-jährige Eppelheimer nahm Anfang Juni zusammen mit seinen Vereinskameraden Armin Schell, Daniel Beck und Thorsten Schmitt an den „German Masters“ im Ringen in Gelenau teil.

Alle vier für den ASV Eppelheim startenden Ringer hatten sich auf diese deutsche Meisterschaft für Veteranen entsprechend gut vorbereitet. Mit drei Goldmedaillen, einer Silber- und einer Bronzemedaille kamen sie zurück.

Grund genug für Bürgermeisterin Patricia Rebmann, die erfolgreichen Ringer im Trainingsraum der Rhein-Neckar-Halle zu besuchen und ihnen die Glückwünsche der Stadt zu überbringen. „Das ist eine beachtliche Leistung, die Sie erbracht haben. Das hat Lob und Anerkennung verdient. Ich bin auf alle sehr stolz“, betonte sie.