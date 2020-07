Drei Tage voller Spaß

Eppelheim.Der nächste Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde findet am Sonntag, 5. Juli, um 10 Uhr in der Pauluskirche mit Pfarrerin Cristina Blázquez statt. Diese Veranstaltung findet entsprechend dem Schutzkonzept der evangelischen Kirchengemeinde statt. In der Kirche können maximal 48 Personen Platz finden. Dazu ist es gut, nicht erst „auf den letzten Drücker“ zu kommen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Besucher werden von Mitgliedern des Kirchengemeinderats geleitet. Das Tragen von Mund-Nase-Masken wird empfohlen. Besonders für alle, die noch nicht kommen können, veröffentlichen die Verantwortlichen die Predigten auf der Homepage www.ekieppelheim.de, legen sie in der Kirche aus und schicken sie auf Wunsch auch nach Hause. Dazu kann man sich im Pfarramt melden unter Telefon 06221/76 00 27. Mittwochs erscheinen weiterhin Newsletter mit Musik.

„Du möchtest die Sommerferien mit jeder Menge Spaß beenden? Dann komm zu den Kinder-Sommer-Tagen! Gemeinsam entdecken wir Neues, hören Geschichten, spielen und basteln“, gibt es noch eine Ankündigung. Die Kinder-Sommer-Tage finden vom 9. bis 11. September jeweils von 9 bis 12.30 Uhr statt. Eingeladen sind alle Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren. Eine Anmeldung gibt es auf der Homepage. Bei Fragen eine E-Mail schicken an johanna.hassfeld@kbz.ekiba.de. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 03.07.2020