Drei Verletzte bei Unfall auf Feldweg

Eppelheim/Oftersheim.Eine 76-jährige Frau war am Freitag kurz nach 10 Uhr mit ihrem Golf auf einem Feldweg vom Hegenichhof in Richtung Birkighöfe unterwegs. An einer Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt eines Nissans, der den Feldweg zwischen Stückerweg (K 9707) und Oftersheimer Landstraße (L 544) in Richtung Oftersheim befuhr, und stieß mit ihm zusammen.

Wie die Polizei mitteilt, wurden bei dem Unfall drei Personen verletzt. Die beiden Fahrer sowie die 44-jährige Mitfahrerin im Nissan mussten nach einer ersten Behandlung vor Ort vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Über Art und Schwere ihrer Verletzungen liegen keine Informationen vor, heißt es weiter in der Mitteilung.

Der Nissan sowie der Golf der Unfallverursacherin waren aufgrund der Wucht des Aufpralls nicht mehr fahrbereit. Mit einem Totalschaden mussten beide Autos abgeschleppt werden. Auf Nachfrage hieß es, dass keine Betriebsstoffe ausgelaufen und die Umwelt durch den Unfall nicht gefährdet sei. Den Sachschaden beziffern die Beamten mit rund 40 000 Euro. pol/cao

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 11.06.2019