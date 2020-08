Edelmetall wird gerettet

Eppelheim.Über 124 Millionen ausgediente Handys liegen nach Schätzung von Experten ungenutzt in deutschen Schubladen. Dieses Potenzial soll in Eppelheim mit einer Sammelaktion gehoben werden.

Die ersten drei vollgepackten Kartons mit Schubladenhandys wurden schon zum Recycling gegeben. Auch der Entsorgungs- und Löschnachweis hat die Stadtverwaltung bereits erreicht. Damit wird bestätigt, dass die gesammelten Mobilfunkgeräte je nach Modelltyp fachgerecht recycelt und die Daten vollständig gelöscht wurden.

Drei volle Sammelboxen sind 152 Alt-Geräte, die nun den Weg zurück in den Kreislauf gefunden haben. Durch umweltgerechtes Recycling konnten somit 1368 Gramm Kupfer, 22,8 Gramm Silber und 3,8 Gramm Gold zurückgewonnen werden.

Urkunde als Dank

Für die ersten 150 gesammelten Geräte erhielt die Stadt Eppelheim daher als Dank für ihr Engagement eine Urkunde. Diesen Dank gibt die Verwaltung gerne an die Sammler und Recyclinghelden weiter. Bürgermeisterin Patricia Rebmann freut sich sehr über das Engagement der Eppelheimer Bürger: „Diese Aktion zeigt auf, dass man gemeinsam etwas Gutes für Mensch und Natur tun kann. Wenn jeder einen kleinen Teil dazu beträgt, trägt man zur Erhaltung unserer Umwelt bei.“

Die vierte Sammelbox und damit weitere rund 50 alte Schubladenhandys aus Eppelheim stehen bereits jetzt schon wieder kurz vor ihrem Versand. „Der Erfolg und die rege Teilnahme an der Handyaktion spornen uns an weiterzumachen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Bis auf unbestimmte Zeit stehen daher Sammelboxen im Rathaus und auch in der Stadtbibliothek zur Verfügung. Dort können seit April die Geräte zu den Öffnungszeiten abgegeben werden.

Im Rathaus gibt es noch weitere Sammelboxen – etwa für Brillen, Energiesparlampen und Druckerpatronen. In Planung ist eine weitere Sammelbox für CDs und DVDs. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 17.08.2020