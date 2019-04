Eiche bietet Nahrung und Nistplatz für Vögel

Eppelheim.Die Stadt grüner machen und eine vielfältige Landschaft schaffen, das haben sich die Grünen auf die Fahne geschrieben – und auf das Wahlprogramm. Dem ließen die Kandidaten der grünen Liste Taten folgen und pflanzten eine Eiche, heißt es in einer Pressemitteilung. Der klimafeste Baum fand seine neue Heimat an der Grenzhöfer Straße auf Höhe der Handelsstraße. „Mit jedem gepflanzten Baum leisten wir einen wichtigen Beitrag für das Klima. Mehr Stadtgrün sorgt für Abkühlung und filtert jede Menge klimaschädliche Gase“, so Sprecherin Isabel Moreira da Silva. „Zusammen mit der geplanten Blühwiese wird die Ecke in ein paar Wochen richtig schön aussehen“, freute sich Spitzenkandidatin Christa Balling-Gündling.

Dass der Baum fachgerecht in die Erde kam, dafür sorgte Hubertus Mauss. Der Landschaftsplaner und bekennende Baumfreund zeigte sich begeistert von dem Hochstamm: „Eichen sind sehr robust und können sehr alt werden. Sie halten dem Klima besser stand als andere Baumarten, die unter der Aufheizung leiden.“ Doch Eichen können noch viel mehr: In Sachen Artenvielfalt sind sie kaum zu schlagen: „Sie beherbergen einen wahren Kosmos an Tieren“, erläuterte Mauss. „Von allen heimischen Bäumen leben in der Eiche die meisten Insektenarten. Bis zu 1000 Käferarten können es sein. Aber auch zahlreiche Schmetterlinge finden in ihr ein Zuhause. Außerdem bietet sie Nahrung und Nistplatz für Vögel und andere Tiere.“ Viele gute Gründe also, sich für diese Baumart zu entscheiden, waren sich alle einig.

Gemeinsam war der Standort zuvor bei einer Radtour erkundet worden. Das Umweltamt hatte die hierfür geeigneten Orte genannt. Beim Ausheben der Grube halfen Mitarbeiter des Bauhofs. Nun galt es, mit vereinten Kräften den Baum unter fachkundiger Anleitung einzusetzen. Mit Schaufeln und Spaten ausgestattet halfen alle tatkräftig beim Verfüllen der Grube. Anschließend wurde der Baum angegossen. „Man sieht schon jetzt: Das wird ein stattlicher Baum“, zeigte sich Ann-Katrin Hönig zufrieden. „Das war echte Teamarbeit. Danke auch an Umweltamt und Bauhof für die tolle Unterstützung“, erklärte die Sprecherin abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 25.04.2019