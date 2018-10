Eigentlich war alles gesagt

Eppelheim.Zum wiederholten Mal stand der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Spitalstraße 32 - 34“ auf der Tagesordnung des Gemeinderats (wir berichteten mehrfach). Auch im Technischen Ausschuss war schon ausführlich diskutiert worden. Eine Beschlussempfehlung an den Gemeinderat hatte der Ausschuss aber nicht gegeben. Sogar ein Vororttermin mit dem Bauherrn und den Nachbarn hatte stattgefunden.

Jetzt sollte das Ratsgremium dem Planentwurf zustimmen und die Aufstellung des Bebauungsplanes beschließen. Das Plangebiet liegt zwischen der Spitalstraße im Norden, der Christophstraße im Osten, der Peter-Böhm-Straße im Süden und der Rudolf-Wild-Straße im Westen und umfasst eine Fläche von rund 1750 Quadratmetern. Eigentlich hätte der vom Planungsbüro Piske überarbeitete und geänderte Entwurf nicht mehr diskutiert werden müssen, trotzdem gaben die Fraktionen noch einmal lange Stellungnahmen ab.

Emotionale Diskussionen

CDU-Fraktionssprecher Trudbert Orth erläuterte noch einmal ausführlich die Chronologie der teils emotionalen Diskussionen. „Wir hätten nicht solche Probleme, wenn unsere Vorschläge bei den Bebauungsplänen unterstützt worden wären“, richtete er seine Kritik an die Adresse der Grünen.

„Unsere Fraktion will nicht verhindern, dass in diesem Gebiet eine verträgliche Nachverdichtung erfolgt“, wehrte sich Christa Balling-Gündlung (Grüne). Die Absicht, über einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan Baurecht zu schaffen, sei „mit Problemen behaftet“, forderte sie einen Bebauungsplan „für ein gesamtes Gebiet“.

„Das Bauvorhaben stand von Anfang unter keinem guten Stern“, meinte Renate Schmidt (SPD). Man akzeptiere demokratisch gefasste Beschlüsse und Mehrheiten. Dem „kleineren von allen Übeln“ könne man deshalb zustimmen.

Bernd Binsch (EL) war für eine „schonende Nachverdichtung“. Bürgermeisterin Patricia Rebmann, die den Planentwurf in den Technischen Ausschuss zurückverwiesen hatte, sagte, dass durch den Ortstermin „Bewegung in der Sache“ gekommen sei. Eine Einigung im Vorfeld sei immer besser. Man habe alles getan in diesem Verfahren: „Der Bauherr muss Recht bekommen.“ Der Gemeinderat billigte mit vier Nein-Stimmen (Grüne) sowie einer Enthaltung den Entwurf des Bebauungsplans und beauftragte die Verwaltung mit der öffentlichen Auslegung und der Beteiligung der Behörden. vw

