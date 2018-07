Anzeige

Das Ehepaar kümmerte sich um das Kirchengebäude und die Außenflächen, hielt alles sauber und in Schuss, bereitete sämtliche Gottesdienste, Hochzeiten und Taufen vor, betreute darüber hinaus die Jugendfreizeiten und organisierte an den Feiertagen auch die Prozessionen. Der Bau von Weihnachtskrippen sei das Steckenpferd von Gotthard Beigel, wusste Johannes Brandt. Die Kunstwerke seien jedes Jahr in der Adventszeit in der Christkönigkirche zu bestaunen.

Nachfolger gefunden

Wie Pfarrer Brandt mitteilte, werde Bernd Hönig, der bereits als Hausmeister das katholische Gemeindezentrum St. Franziskus betreut, künftig den Mesnerdienst in der Christkönig-Kirche übernehmen. „Da ist er in guten Händen“, freute sich Brandt über die gute Nachfolgerlösung.

