Ein Herz für Patricia, „Nelly“ und die Marine

Robert Ringer und seine Katze „Nelly“ machen es sich auf dem Sofa gemütlich. Der Ep-pelheimer feiert morgen seinen 90. Geburtstag. © Geschwill

Eppelheim.Robert Ringer wurde an einem Sonntag geboren und wird ebenfalls an einem Sonntag – morgen nämlich – 90 Jahre. Das freut den waschechten Mannheimer, der seit mehr als 60 Jahren in Eppelheim wohnt, ganz besonders.

Am 29. April 1928 kam der Jubilar in Mannheim-Feudenheim zur Welt. Er hat in seinem Leben schon so viel erlebt, dass es Bücher füllen würde. Schon im Alter von 13 Jahren begann

...

Sie sehen 17% der insgesamt 2373 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 28.04.2018