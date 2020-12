Ein Opfer des Holocaust lebte lange in Eppelheim

Eppelheim.Kürzlich jährte sich zum 80. Mal die Deportation badischer und pfälzischer Juden nach Südfrankreich ins Lager Gurs. Niemand von den am 22. Oktober 1940 Verschleppten kam aus Eppelheim, doch auch hier hatte bis zum Februar desselben Jahres eine Frau jüdischer Herkunft gelebt.

Über die Person und ihr Schicksal wussten nur wenige Eppelheimer wenig Genaues. Die zufällige Entdeckung, dass die hiesige Jüdin nicht – wie kolportiert wurde – Rosalia Kwiatokowski, sondern Rosa Piotrokowsky hieß, erlaubte den Autoren dieses Artikels gezielte Recherchen in verschiedenen Archiven. Wichtige Informationen lieferte auch ein Aufsatz, der bereits 1997 in einem Sammelband in Schwäbisch Hall veröffentlicht, in Eppelheim aber nicht wahrgenommen worden war. In dem Aufsatz ist durchgängig eine Variante des Nachnamens (Piotokowsky) verwendet, die sich ebenfalls in den Quellen findet.

Mannheim 1908 bis 1918: Rosa Piotrokowsky wurde am 26. November 1908 als russische Staatsangehörige israelitischer Religion in Mannheim geboren, wohin die Mutter Selma (geb. Weisberg) ein halbes Jahr zuvor aus Lodz (damals Russisch-Polen) gezogen war. Die Ehe der erst 19-Jährigen mit dem Handelsmann Abraham Piotrokowsky war offenbar gescheitert. Auf Veranlassung des Jugendamts kam das Kind im August 1911 zu Pflegeeltern, den Eheleuten Johann und Gottliebin Karle, die keine leiblichen Kinder hatten. Den Herbst und Winter 1911/1912 musste Rosa im Spital verbringen; nach einer Stimmbandoperation blieb ihre Ausdrucksfähigkeit dauernd eingeschränkt.

Eppelheim 1918 bis 1933: 1918 übersiedelten die Karles – der Mann war inzwischen schwer kriegsbeschädigt – mit dem Pflegekind von Mannheim nach Eppelheim, wo sie spätestens seit 1925 in einem eigenen Haus in der Hauptstraße 29 wohnten. Das Mädchen wurde im evangelischen Glauben erzogen und 1922/1923 von Pfarrer Wilhelm Esselborn getauft und konfirmiert.

Nachdem sie die Volksschule absolviert hatte, arbeitete Rosa als Ripperin beziehungsweise Zigarrenmacherin in der großen Heidelberger Zigarrenfabrik M. & F. Liebhold – deren Hauptbetrieb sich bis 1926 an der Bergheimer Straße (im heutigen VHS-Gebäude), dann im Pfaffengrund (auf dem heutigen Kaufland-Areal) befand – und trug mit ihrem Verdienst wesentlich zum Lebensunterhalt der Familie bei. Der Pflegevater bezog nur eine schmale Invalidenrente und konnte selbst nicht mehr arbeiten. Betagte Zeugen erinnern sich noch an den Mann im Rollstuhl.

Noch nicht 18-jährig, schloss sich Rosa gemeinsam mit ihrer gleichaltrigen Freundin Emma Trautmann der Evangelischen Gemeinschaft an. Diese Freikirche, die 1968 in der Evangelisch-Methodistischen Kirche aufging, war seit 1919 in Eppelheim aktiv.

Eppelheim 1933 bis 1940: Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten begann für die junge Frau eine Zeit stetig zunehmender Erniedrigung und Entrechtung. Einen Antrag auf Einbürgerung lehnte das Bezirksamt Heidelberg 1934 unter Verweis auf die bevorstehende Neuregelung des Reichsangehörigkeitsrechts ab – die dann in den Nürnberger Rassengesetzen verwirklicht wurde. Wenig später versagte das polnische Generalkonsulat in München Rosa die Anerkennung als polnische Staatsbürgerin. Sie galt hinfort als staatenlos. Drei Jahre später musste Rosa die Evangelische Gemeinschaft verlassen. Im Kirchenbuch ist zum Ende der Mitgliedschaft lapidar vermerkt: „entzogen 1937/38 ist getaufte Jüdin“. 1938 war Rosa fünf Monate lang sehr herzkrank; der vom Arzt befürwortete Erholungsurlaub wurde ihr als Jüdin nicht gewährt.

Hatte Eppelheims nationalsozialistischer Bürgermeister Hübner dem Bezirksamt auf dessen Anfragen hin früher gemeldet, im Ort gebe es keine Juden, so kannte spätestens gegen Ende des Jahres 1938 auch das hiesige Rathaus den Status Rosas, die nun den zusätzlichen Vornamen Sara führen musste. Als Rosalie Sara Piotokowsky beantragte sie die Ausstellung einer Kennkarte, die sie als Staatenlose jedoch nicht erhielt. Sie musste sich mit Fremdenpass und Aufenthaltserlaubnis begnügen, die immer wieder zu erneuern waren.

Wie Rosa selbst ihre Situation einschätzte, deutet sich in ihren Angaben über „Voraussichtliche Dauer und Zweck des Aufenthalts“ an: Januar 1939: „Immer. Zur Unterstützung der Pflegeeltern . . .“ – Januar 1940: „Zur Pflege meiner Pflegeeltern und bis ich auswandern kann.“

Ammertsweiler 1940 bis 1941: Im Januar 1940 wurde Rosa von der Firma Liebhold entlassen. Um die Pflegetochter zu schützen, zog die Familie in den Geburtsort von Gottliebin Karle, das Dörfchen Ammertsweiler (heute Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall) und kam dort im Ausdinghaus neben dem Gasthof „Zum Ochsen“ unter. Das Haus in Eppelheim wurde vermietet.

Über den Umgang der württembergischen Behörden mit der staatenlosen Jüdin Rosa Piotrokowsky unterrichtet eine umfangreiche, bei der Gemeinde Ammertsweiler angelegte und im Kreisarchiv Schwäbisch Hall verwahrte Akte, die in dem genannten Aufsatz ausgewertet ist.

Im Folgenden einige Details: Im Frühjahr 1940 wollte ihre Pflegemutter durch die „Reichsstelle für Sippenforschung“ in Berlin Rosas Abstammung prüfen lassen: Ihr leiblicher Vater sei wahrscheinlich nicht Abraham Piotokowsky, sondern möglicherweise ein Arier. Die Hoffnung, Rosa als Halbjüdin nachweisen zu können, war vergeblich; der Landrat von Schwäbisch Hall leitete das Gesuch nicht weiter.

Zwischen November 1940 und März 1941 lebte und arbeitete Rosa im jüdischen Altersheim Herrlingen bei Ulm. Als der Pflegevater einen Schlaganfall erlitt, kam sie nach Ammertsweiler zurück. Sie konnte den Pflegeeltern aber nur begrenzt helfen, denn das Arbeitsamt schickte sie zur Arbeit in eine 20 Kilometer entfernte Fabrik. Seit dem 23. Juni 1941 (am Vortag überfiel das Reich die UdSSR) hatte sich Rosa als ehemalige russische Staatsangehörige zudem allabendlich auf dem Gemeindeamt in Ammertsweiler zu melden.

Seit September 1941 mussten Juden in der Öffentlichkeit den gelben Judenstern tragen. Im November ordnete die Gestapo Stuttgart die „Abschiebung“ von 1000 Juden aus Württemberg in das „Reichskommissariat Ostland“ an, also in erobertes sowjetisches Gebiet. An der Durchführung des Befehls wirkten staatliche und kommunale Behörden willig mit. Von der Aktion wurde auch Rosa erfasst.

Riga 1941 bis 1944: Am 28. November wurde Rosa nach Stuttgart gebracht. Hier wurden die „zu evakuierenden Juden“ in einem Durchgangslager ohne Liege- und Schlafmöglichkeiten gesammelt und am 1. Dezember in die Waggons des Zuges gepfercht, der am vierten Tag einen Rangierbahnhof bei Riga erreichte. Die 1000 Württemberger kamen mit 3000 aus Franken, Hamburg und Wien Deportierten in das Lager Jungfernhof. Von den 4000 sind nur 148 als Überlebende nachgewiesen. Über 800 Lagerinsassen starben schon während des strengen Winters 1941/1942 an Kälte, Unterernährung oder Krankheit. Am 26. März 1942 wurden 1700 bis 1800 Menschen in einem nahen Wald von SS-Leuten erschossen. Unter Umständen, die wir nicht kennen, hat Rosa noch mindestens bis 1944 gelebt. In diesem Jahr empfing ihre Pflegemutter letztmals Post von ihr. 1950 hat das Amtsgericht Heidelberg Rosa Piotrokowsky mit Wirkung vom 8. Mai 1945, 24 Uhr, für tot erklärt.

Eine Zeugin aus Ammertsweiler erinnerte sich nach Jahrzehnten an Rosa als „eine warmherzige, hübsche junge Frau, die jeder gern mochte. Zu ihren Pflegeeltern hatte sie ein liebevolles Verhältnis.“ Auch die evangelische Gemeindeschwester, die Rosa bei ihrem Weggang von Ammertsweiler noch ein Stück begleitet hatte, schrieb: „Alle haben sie gern gehabt, . . .“.

Wäre Rosa in Eppelheim geblieben, wäre sie sicherlich nach Gurs deportiert worden, hätte dort aber bessere Überlebenschancen gehabt als im Gebiet von Riga. Die Entscheidung, nach Ammertsweiler auszuweichen, hat etwas Tragisches.

Die Familie nach 1941: Johann Karle starb 1942 in Ammertsweiler. Seine Witwe kehrte 1946 nach Eppelheim in ihr Haus zurück. Sie trat nun der Evangelischen Gemeinschaft bei und ging eine zweite Ehe mit dem Maurer Josef Fix ein. Ein Antrag der Frau auf Wiedergutmachung des gesundheitlichen und materiellen Schadens, den sie durch die Verfolgung der Pflegetochter erlitten habe, wurde mit der Begründung abgewiesen, dass sie selbst nicht verfolgt worden sei. 1952 bekam sie immerhin eine einmalige Beihilfe von 300 D-Mark „aus übergesetzlichen Mitteln“.

Im selben Jahr verkaufte das Ehepaar Fix das Anwesen in der Hauptstraße 29 an die Evangelische Gemeinschaft, der es schon vorher als Versammlungslokal gedient hatte. Als Gegenleistung fanden die Verkäufer bis an ihr Lebensende Aufnahme im „Pilgerheim“ der Gemeinschaft in Honau (heute Gemeinde Lichtenstein, Landkreis Reutlingen), wo die Gottliebin Fix (ehemals Karle) 1960 und ihr Mann Josef Fix 1969 starb.

Auf dem rückwärtigen Teil des von der Gemeinschaft erworbenen Grundstücks, am Attigweg, ließ die Evangelisch-Methodistische Gemeinde Heidelberg 1969/1970 eine Kapelle errichten. Das Haus, in dem Rosa Piotrokowsky gewohnt hat, ist später abgerissen worden. An seiner Stelle steht eine Trafostation der Stadtwerke Heidelberg.

