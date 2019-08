Ein richtig bunter Blickfang am Ortseingang

Eppelheim.Jeder, der von Plankstadt nach Eppelheim fährt und kurz vor der Wohnbebauung am Ortseingang nach links Richtung Konrad-Adenauer-Ring schaut, der hat das von der Eppelheimer Jugend neu geschaffene Kunstwerk direkt im Blick. Anlässlich eines Graffiti-Workshops in Kooperation mit dem Jugendbeteiligungsprojekt „Buntes Eppelheim“ durften Kinder und Jugendliche zusammen mit der „Mobilen Jugendarbeit“ des Jugendzentrums und dem Team von „Hip-Hop Monday“ die Holzverkleidung eines Strommasten mit Graffiti-Kunst verschönern.

Bryan Viet hat das Projekt federführend organisiert und sich vorab mit der Stadt in Verbindung gesetzt, um nach geeigneten Orten für Graffitikunst zu suchen. Für die farbliche und künstlerische Neugestaltung der Strommast-Verkleidung waren zwei Nachmittage reserviert. Zehn Kinder und Jugendliche waren mit Feuereifer dabei und machten sich mit verschiedenfarbigen Spraydosen ans Werk.

Die Jugend durfte über die Motive selbst entscheiden. Weil der Strommast unweit des westlichen Ortseingangs steht, haben sie sich dafür entschieden, auf der den Masten umgebenden Holzverkleidung auf der Vorderseite die Postleitzahl „69214“ und mit „Eppelheim“ den Namen ihrer Heimatstadt aufzusprühen. Auf der Rückseite war genug Platz für die Namen der jungen Graffitikünstler.

Die Teilnehmer des Graffitiprojekts überlegten sich die Gestaltung und wählten die Sprayfarben aus, die ihnen von der Heidelberger Firma Montana Cans gespendet wurden. Dann machten sie sich ans Werk. „Das ist ein cooles Gefühl“, meinte der zwölfjährige Jan, der in Eppelheim das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium besucht. Er hatte bisher keine Erfahrung mit Graffiti-Kunst.

Sie sprüht ihren Namen

Den Umgang mit der Spraydose musste auch die 13-jährige Laura erst lernen. „Man muss erst herausfinden, wie stark man auf den Sprühknopf drücken muss“, erklärte die Schülerin der Humboldt-Realschule. Sie war gerade dabei, ihren Namen als coolen Schriftzug auf der Holzverkleidung aufzusprühen.

Vorab hatte sie ihre Idee auf einen Zettel skizziert, um nach dieser Vorlage dann zu arbeiten. Leuchtende und ins Auge springende Farben hat sie dafür ausgewählt. Und unter Anleitung von Bryan und Daniel vom Jugendzentrum lernte sie auch, mit weißer Farbe „Highlights“ zu setzen, um den Buchstaben mehr Tiefe zu verleihen.

Enrico war indessen mit seinem künstlerisch gestalteten Schriftzug schon äußerst zufrieden. Für Bryan Viet und dem Team der „Mobilen Jugendarbeit“ im Jugendzentrum war es wichtig, mit dem Graffitiprojekt den Jugendlichen Verantwortung zu übertragen, ihnen aber auch Raum zur kreativen Entfaltung zu geben und die Arbeit von Jugendlichen in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Weitere Graffitiprojekte werden in den kommenden Monaten in Absprache mit der Stadt folgen, ließ er wissen.

