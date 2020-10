Ein Schicksal in 14 Paketen: Familie Gürel

3 Fotos ansehen Hier strahlen Gülay, Alieren (links) und Ataberk vor der Abschiebung in die Kamera. © Lacroix

Eppelheim.Die Familie Gürel schläft noch, als es passiert. Vater Ersoy ist an diesem Sonntag erst spät nachts von seiner Arbeit als Spülhilfe im Heidelberger Restaurant „Grenzhof“ nach Hause gekommen. Als verlässlich und engagiert beschreiben ihn seine Kollegen; Ersoy geht erst, wenn das dreckige Geschirr gespühlt und die Küche wieder sauber ist. Noch müde von der Arbeit, hört er nicht, als es an der Tür klingelt. Es ist seine Frau Gülay, die das Geräusch hört und ihn und die beiden gemeinsamen Kinder weckt. Als die Familie um 4 Uhr die Tür öffnet, stehen sechs Polizisten davor. Wenige Stunden später sitzen die Gürels im Flugzeug nach Istanbul – die vierköpfige Familie wird abgeschoben (wir berichteten).

Die Gürels sind Kurden und noch dazu alevitischen Glaubens. In der Türkei ging es Eltern und Kindern schlecht: Ihr Glaube und Beziehungen zur politischen Opposition waren in Istanbul Gründe, die Familie zu drangsalieren und zu verfolgen. In Deutschland kommt die Familie im Januar 2018 an; hier geht es ihr gut. Die 36-jährige Gülay macht Integrations- und Sprachkurse, die sie selbst bezahlt, und hilft ehrenamtlich in der Nachbarschaftshilfe. Ehemann Ersoy tritt mit den beiden Söhnen schnell im Sportverein ein und findet Arbeit als Spülhilfe. Sie sind beliebt, werden geschätzt und gelten als gut integriert. Als der Asylantrag der Familie abgelehnt wird, ist das der Anfang vom Ende.

Ersoy, Gülay und die beiden Kinder klagen und bekommen eine Duldung, eine „vorübergehende Aussetzung der Abschiebung“ von ausreisepflichtigen Ausländern. Die begründet aber keinen rechtmäßigen Aufenthalt. Die Klage wird vom Verwaltungsgericht abgelehnt.

„Nach der abgelehnten Klage der Familie hat unsere Anwältin immer betont, dass ein Ausbildungsvertrag jetzt noch die einzige Lösung sei“, erzählt Hildegard Lacroix von der Eppelheimer Flüchtlingshilfe, die die Familie von Anfang an begleitet hat. Den Ausbildungsvertrag hat Gülay dann auch bekommen. Bei einem Supermarkt fängt die 36-jährige Mutter als Verkäuferin an. Aber der Vertag kommt zu spät. Die Abschiebung ist schon in vollem Gange.

„Ein Schock für alle“

„Es war ein Schock für alle und einfach frustrierend“, erinnern sich Wolfram Schmittel und Doris Neuer-Schmittel – beide von der Flüchtlingshilfe – an den Montagmorgen, an dem sie um 5 Uhr morgens ein Anruf aus der Polizeiwache Kirchheim erreichte. Was ihnen das Herz zerreißt: Sohn Alieren, mit sieben Jahren der ältere der beiden Brüder, wäre fünf Tage später eingeschult worden.

„Wir haben alles versucht, wollten noch einen Härtefallantrag stellen“, sagt Lacroix. Aussichtslos – das Verfahren ist juristisch abgeschlossen, da gibt’s nichts mehr dran zu rütteln. Oder doch? „Wir lassen uns so schnell nicht abservieren“, betonen die Ehrenamtlichen der Flüchtlingshilfe. „Wichtig ist, dass wir sachlich bleiben“, meint Martin Gramm.

Der Familie Gürel geht es in Istanbul schlecht. „Wir stehen jeden Tag in Kontakt und es ist wirklich ganz furchtbar“, berichtet Lacroix. Die Familie habe alles zurücklassen müssen – Kleidung, Spielzeug, Persönliches. Und genau das sei in Istanbul teuer. Geld habe die Familie, die in ihrer Eigentumswohnung in der Türkei untergekommen ist, nur wenig. Den Flug zurück in die Heimat mussten sie selbst bezahlen; die Beamten haben die 1200 Euro noch in Deutschland eingezogen.

Post in die Türkei

„Unter Aufsicht durften wir die Wohnung der Familie ausräumen und haben insgesamt 14 Pakete mit den wichtigsten Dingen aus ihrem Haushalt gepackt“, erzählen die ehrenamtlichen Helfer. 14 Pakete, in denen das Leben der Gürels steckt. Jeden Tag fahre Lacroix seitdem zur Post und schicke mindestens eines der Pakete los.

30 Monate hat die Familie Einreiseverbot in Deutschland. „Wir möchten nichts unversucht lassen. Vielleicht können wir diesen Zeitraum ja etwas verkürzen?“, fragt Lacroix. An etliche Politiker haben die ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer bereits geschrieben und in wenigen Tagen haben sie außerdem ein Gespräch mit Bürgermeisterin Patricia Rebmann.

„Wir möchten sie fragen, wie die Stadt Eppelheim in diesem Fall unterstützen kann. Der Gemeinderat könnte eine Stellungnahme abgeben oder Ähnliches“, schlägt Schmittel vor. Er frage sich, wie die Flüchtlingshelfer die Abschiebung hätten verhindern können und vor allem: Wie können sie künftig solche Situationen verhindern?

