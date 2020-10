Ein süßes Dankeschön

Eppelheim.Eine kleine Aufmerksamkeit erreichte die Mitarbeiter und Bewohner des Haus Edelberg Senioren-Zentrums Eppelheim aus dem Rathaus. Bürgermeisterin Patricia Rebmann schickte eine süße Stärkung mit einer kleinen Botschaft, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Mitarbeiter und Bewohner freuten sich sehr über die kleine Aufmerksamkeit und Wertschätzung in Form von Schokolade und bedanken sich ihrerseits mit einem kleinen Gruppenbild. „In den vergangenen Wochen und Monaten haben die Mitarbeiter Großartiges geleistet, in einer Situation, die uns alle vor neue Herausforderungen stellte“, so die Mitteilung. „An dieser Stelle möchte auch ich mich bei meinen tollen Mitarbeitern bedanken, für ihren Einsatz, ihr Engagement und für die Kraft, die sie tagtäglich den Bewohnern geben. Danke!“ so Einrichtungsleiterin Julia Kretschmer abschließend. zg

