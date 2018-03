Anzeige

Eppelheim.Das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium lädt am morgigen Freitag zum Tag der offenen Tür in seinen Räumen ein. Die Ausstellungen im Erdgeschoss und im ersten Stock sind ab 16.30 Uhr geöffnet. So zeigt beispielsweise die Klasse 9c Leuchtobjekte, die 5a stellt Tiere des Dschungels vor und die 8a präsentiert Objektkunst zum Thema „New York“. Für die SMV-Führung und das Schulquiz für Grundschüler ist der Treffpunkt um 16.50 Uhr vor dem Sekretariat.

Um 17 Uhr stellt Rektor Bernhard Fellhauer seine Schule im Multifunktionsraum vor. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Mitmachaktionen und Präsentationen wie zum Beispiel Kinderschminken, plastisches Gestalten mit Ton, Osterbasteln, eine Moretum-Verkostung und römische Spiele oder einen Salsa-Workshop. Die meisten beginnen um 16.30 Uhr, einige eine Stunde später. Der Tag der offenen Tür endet gegen 19 Uhr. az/zg