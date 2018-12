Einbruch in Gaststätte

Eppelheim.Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag offenbar über ein Fenster in eine Gaststätte in der Scheffelstraße eingebrochen. Ob überhaupt etwas oder was im Einzelnen entwendet wurde, ist nach Angaben der Polizei derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Am Mittwochvormittag bemerkten die Geschädigten ein offen stehendes Fenster und alarmierten die Polizei.

Die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd bitten Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 06221/3 41 80, zu melden. pol

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 28.12.2018