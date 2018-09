Einbruch in Kiosk einer Minigolfanlage

Eppelheim.Ein bislang Unbekannter ist im Zeitraum von Donnerstag, 21.30 Uhr bis Freitag, 8.45 Uhr, in den Kiosk einer Minigolfanlage in der Kirchheimer Straße eingebrochen. Der Täter durchtrennte vermutlich mit einem Bolzenschneider das Vorhängeschloss der Eingangstür und verschaffte sich so Zutritt, teilt die Polizei mit. Im Innern durchsuchte der Einbrecher sämtliche Räumlichkeiten und stahl eine Minigolftasche, in der sich neben 50 Euro Bargeld auch 30 Bälle befanden. Der entstandene Sachschaden lässt sich bislang nicht beziffern.

Die Beamten des Polizeiposten Eppelheim haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 06221/76 63 77 an die Ermittler zu wenden. pol

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 17.09.2018