Einbrüche im „Schleifpfad“

Eppelheim.Offenbar mit einer Schub- oder Lastenkarre haben unbekannte Täter ihr Diebesgut abtransportiert, nachdem sie in mehrere Gartenparzellen im Gewann „Schleifpfad“ eingebrochen waren. Wie die Täter in die Hütten gekommen sind, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Gestohlen wurden mehrere Gartengeräte. Eine Angabe zur Schadenshöhe konnte noch nicht gemacht werden, da die Polizeibeamten einige der Geschädigten noch nicht antreffen konnten.

Bisher wurden sechs Einbrüche seit Montag beim Polizeirevier Heidelberg-Süd angezeigt. Die Ermittler gehen allerdings davon aus, dass die Täter in der Zeit zwischen Sonntag, 19.30 Uhr, und Montag, 10.15 Uhr, in weitere Gartenhütten eingedrungen sind, als bislang bekannt ist. zg/cao

