Einsame Ortschefin

Ganz allein: Bürgermeisterin Patricia Rebmann im Sitzungssaal. © Widdrat

Eppelheim.Bürgermeisterin Patricia Rebmann eröffnete am Montagabend die öffentliche Gemeinderatssitzung – und schloss sie wenige Sekunden später schon wieder. Die Rathauschefin war allein im Sitzungssaal. Stadträte waren ebenso wenig anwesend wie Amtsleiter und Besucher. Nur unsere Zeitung war da.

Rebmann wollte die Sitzung schon am Freitag wegen der Corona-Krise absagen, das Kommunalrechtsamt hatte aber erst am Montagmorgen darüber Auskunft erteilt. Die Sitzung müsse stattfinden, weil bereits öffentlich eingeladen worden war, so die Mitteilung. Die Bürgermeisterin stand im engen Austausch mit den Fraktionssprechern. Im Laufe des Montags kamen von allen Stadträten Abwesenheitsmeldungen. Auf der Tagesordnung standen unter anderem die Verabschiedung des Haushalts, die Änderung der Gebührenordnung für das Gisela-Mierke-Bad und die Machbarkeitsstudie zur ÖPNV-Erschließung von Patrick-Henry-Village. Nach Paragraf 37 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg ist der Gemeinderat beschlussfähig, „wenn mindestens die Hälfte aller Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist“. Das war am Montagabend nicht der Fall.

Rebmann fand es „sehr vernünftig von den Bürgern, dass niemand gekommen ist. Ich bin stolz auf meine Eppelheimer“. Außerdem gehörten die Amtsleiter, die immer an den Sitzungen teilnehmen, zum Krisenstab der Stadt. Diese Mitarbeiter könne man nicht dem Risiko einer Ansteckung aussetzen, so die Bürgermeisterin. vw

