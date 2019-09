Einschulungsfeier mit Gottesdienst

Eppelheim.Nach dem Ende der Ferien beginnt der Unterricht an der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule für die Klassen 2 bis 4 und die Klassen 6 bis 10 am Donnerstag, 12. September, um 8 Uhr. Unterrichtsende für die komplette erste Woche ist um 12.30 Uhr, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.

Eine Betreuung bis 16 Uhr ist bei Bedarf gewährleistet, allerdings ist eine Rückmeldung an die Schule erforderlich. Die Begrüßung der 5. Klassen findet am Donnerstag, 12. September, um 14 Uhr im Foyer der Schule statt. Die Einschulungsfeier für die 1. Klassen ist am Samstag, 14. September, um 10.45 Uhr im Capri-Sonne-Sportcenter. Davor ist ökumenischer Gottesdienst in der Christ-König-Kirche, Beginn ist um 9.30 Uhr. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 02.09.2019