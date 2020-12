Eisbären in neuem Zuhause

Eppelheim.Da fühlt man sich doch fast an den Nordpol versetzt – die Weihnachtsbeleuchtung in Eppelheim wird nun noch durch eine Eisbärfamilie, die im Brunnen am Gottlob-Hees-Platz steht, bereichert. Bürgermeisterin Patricia Rebmann ist es gelungen, die Eisbärfamilie, die aus einem Metallgeflecht besteht und etwa 150 Kilogramm wiegt, in die Stadt zu holen, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung.

„Dem Platz hatte noch etwas Winterliches gefehlt und gerade jetzt vermissen wir schmerzlich den Weihnachtsmarkt und die besondere Stimmung im Dezember. Nachdem mir meine Mitarbeiter aus dem Kulturbereich diese Eisbären vorgeschlagen haben, war die Entscheidung eigentlich schon getroffen. Normalerweise werden solche Figuren für eine Saison vermietet, nach Rücksprache mit der Firma konnten wir uns aber auf einen Kauf der gebrauchten Figur einigen, so dass wir uns hoffentlich viele Jahre an den Eisbären erfreuen können“, erklärte die Bürgermeisterin.

Im Dunkeln ein Hingucker

Die 260 mal 250 mal 260 Zentimeter große Figur ist durch eine LED-Beleuchtung auch im Dunkeln ein Hingucker. Vor Berührung soll die Eisbärfamilie durch einen Holzzaun geschützt werden – damit sie lange Freude bereitet. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 09.12.2020