Anzeige

Verlässlich betreut bis 16 Uhr und freitags bis 12.30 Uhr werden auch die Schüler ab Klassenstufe fünf. In der Gemeinschaftsschule wird in gemischten Lerngruppen unterrichtet. Alle Schulabschlüsse sind möglich. „Die Schüler lernen in allen Fächern auf ihrem jeweiligen Bildungsniveau“, gibt Marc Böhmann zu verstehen. Er ist als Fachpädagoge an der Schule für die Berufsorientierung zuständig.

Moderne Lernateliers

Diese beginnt schon ab der fünften Klasse, indem durch gezielte Angebote und Themen als Vorbereitung auf spätere berufliche Interessen die Stärken der Schüler herausgearbeitet werden. Es gibt an der Gemeinschaftsschule moderne Lernateliers und jahrgangsgemischte Themenkursangebote. „Die Schüler wachsen über die Klassenstufen hinweg enger zusammen und es entstehen mehr Freundschaften“, erläutert Nina Lawrenz die Vorteile des gemeinsamen Lernens und Tuns. „Die Schüler erhalten bei uns mehr Zeit zum Lernen“, informiert sie.

„Unsere Eltern schätzen es sehr, dass der Leistungsdruck, der auf den Kindern und letztlich auch auf den Familien lastet, hier deutlich geringer ist“, so Lawrenz. Außerdem können Eltern wählen, ob sie für die Leistungsbeurteilung ihrer Kinder Noten oder Lernentwicklungsberichte erhalten möchten. Die Mehrheit setze auf Gespräche und Berichte. Eine Benotung erfolgt in der Gemeinschaftsschule nur in den Prüfungsklassen.

Wer einen Rundgang durch das Schulhaus machte, der konnte viele tolle Projekte und Angebote der Schüler entdecken – aber vor allem auch den Spaß spüren, mit dem sich die Schüler an ihre Projektarbeiten machten. Die Schüler der Klassen 2a und 2b haben beispielsweise gemeinsam auf der Grundlage der Geschichte „Vom Löwen, der nicht schreiben konnte“ von Martin Baltscheit eigene Bildmotive gemalt und die Textzeilen in dem Buch durch eigene ersetzt.

4a kümmert sich um die Zeitung

Die ersten Klassen hatten sich die kleine Raupe Nimmersatt in deutscher und englischer Version als Vorlage genommen, dazu Bilder gemalt, Texte geschrieben und alles als großformatiges Bilderbuch zusammengeheftet. Um Ritter und Burgen ging es bei den Dritt- und Viertklässlern. Und um das Thema Zeitung kümmerte sich Klasse 4a. Das Schulmotto „Wir sind Vielfalt“ wurde auf unterschiedliche Weise in der Sekundarstufe umgesetzt.

Insgesamt 41 verschiedene Sprachen sprechen die Kinder und Jugendlichen an der Schule. Das hatte die Klasse 6a herausgefunden. Daraus wurde die Idee, im Foyer der Schule Sprechblasen anzubringen und die Besucher in verschiedenen Sprachen „Herzlich willkommen“ zu heißen. Die Klasse 5b griff das Vielfalt-Motto auf und verkaufte tolle Rezeptbücher im Foyer.

Zusammen mit der 6b hatten sie die landestypischen Besonderheiten und Sehenswürdigkeiten der Länder in Miniaturformat in Schuhkartons gepackt. Schüler, Elternbeirat und Förderverein sorgten für die Bewirtung der Besucher. sge

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 12.03.2018