Emily gelingt ein lupenreiner Hattrick

Eppelheim.Die lauten Jubelrufe und das Lachen, die vom ASV-Sportplatz ausgingen, waren schon von weitem zu hören. Der Grund dafür: Das Ferienangebot „Mädchenfußball“, das die Fußballabteilung des ASV bereits seit einigen Jahren anbietet. Auch in diesem Jahr meldeten sich rund zwanzig Mädchen im Alter von sechs bis 14 Jahren zum gemeinsamen Kicken, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Bei strahlendem Sonnenschein lernten die jüngeren Mädchen zuerst die vielen Möglichkeiten der Ballführung kennen, die sie jedoch alle mit Bravur meisterten, während die älteren Mädchen separat mit Jugendtrainerin Frieda Reif trainierten. Auch bei den anschließenden Torschuss-Übungen wurde einmal mehr bewiesen, dass Fußball in keiner Hinsicht nur ein Sport für Jungen ist.

Weder das Slalom-Dribbling, noch das Schießen über weite Distanzen konnte die Mädchen davon abhalten, die Bälle nur so ins Tor zu dreschen, schreibt der Verein. „Die Mädchen sollen natürlich Spaß am Fußball haben und vielleicht kann sich die ein oder andere ja sogar vorstellen, mal ins Training zu kommen“, in diesem Punkt waren sich Marc Böhmann, Trainer des Damenteams, und die vier Mädchentrainerinnen Leia Lehmann, Larissa Wirth, Frieda Reif und Nora Hübner einig. In den Pausen wurden zur Stärkung Getränke, Obst und Brezeln angeboten, um neue Energie zu tanken.

Zum Schluss gibt’s eine Urkunde

Beim Abschlussspiel präsentierten die Mädchen dann ihr ganzes gerade neu erlerntes Können: Beeindruckende Kombinationen und Dribblings sowie eine ganze Menge Tore ließen die Betreuer und Betreuerinnen nur staunen, heißt es in der Pressemitteilung. Um die grandiose Leistung der Mädchen zu würdigen, erhielt jede Teilnehmerin am Schluss eine Urkunde. Das Fazit des Tages lautete für die Verantwortlichen also: Die Mission, Mädchen Spaß am Fußball finden zu lassen, ist geglückt, heißt es in der Mitteilung abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 11.09.2019