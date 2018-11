Emily streichelt gern

Eppelheim.Die Durchführung einer Lokalschau hat Tradition beim Kleintierzuchtverein. Allerdings ist die Zahl der Züchter rückläufig. Und in diesem Jahr hatten die vier Taubenzüchter und die beiden Kaninchenzüchter des Vereins auch noch etwas Pech mit dem Nachwuchs. Es fehlte den Tieren die Ausstellungsreife.

„Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder mehr Tiere bei der Ausstellung haben“, betonte Züchterin Bettina Vajda. So waren bei der Lokalschau, die federführend vom Vereinsvorsitzenden Dieter Schneider organisiert wurde, nur die Geflügelzüchter am Start. Sieben Aussteller hatten rund 40 Tiere zur Schau eingereicht, die von einem Preisrichter begutachtet und bewertet wurden.

Im Vereinsheim konnte man sich die verschiedenen Geflügelrassen anschauen. Die Kleintierzüchter freuten sich an beiden Lokalschautagen über Besucher. Vor allem Kinder waren fasziniert von den gefiederten Tieren und ihrem Gegacker. Die zweijährige Emily hatte dabei ganz besonderes Glück: Züchterin Bettina Vajda holte ein Huhn der Rasse „Dresdner Zwerg“ aus dem Käfig und ließ sie das Tier behutsam streicheln.

Drei Zuchttiere wurden vom Wertungsrichter mit einem „Hervorragend“ bedacht und hatten somit stolze 96 Wertungspunkte erreicht, wusste Züchter und Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Vajda zu berichten. Jeder Züchter musste einen Stamm, also insgesamt sechs Tiere beiderlei Geschlechts, zur Wertung einreichen.

Den Vereinsmeistertitel in der Sparte Geflügel holte sich in diesem Jahr Samir Vosanovic mit seiner Zuchtrasse „Sussex“. Die Kleintierzüchter boten an beiden Ausstellungstagen eine Tombola an, die von Baura Vosanovic und Bettina Vajda betreut wurde. Für eine gute Verpflegung der Gäste hatten die Mitglieder auch gesorgt. sge

