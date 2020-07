Endspurt zur Konfirmation

Eppelheim.34 Jugendliche haben sich vor einem Jahr auf den Weg in Richtung Konfirmation begeben, teilt die evangelische Kirchengemeinde mit. Sie haben Gottesdienste und Feste erlebt, diskutiert, gesungen, gestaltet, gelacht und nachgedacht. Mitte März hatten sie schon die Taschen gepackt, um an einem gemeinsamen Wochenende den Abschlussgottesdienst vorzubereiten. Dann kam der Lockdown.

In einem gemeinsamen Prozess haben sich nun 17 Jugendliche entschieden, sich am letzten Juliwochenende konfirmieren zu lassen. So wird es am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Juli, je zwei Konfirmationsgottesdienste in kleinen Gruppen geben. Ein neuer Endspurt hat also begonnen! Und man freut sich über den Austausch zum Thema: „Was uns hält, was uns trägt!“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 08.07.2020