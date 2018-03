Anzeige

Eppelheim.Die siebte und letzte Woche der Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit der evangelischen Gemeinde unter dem Motto „Soviel du brauchst“ hat das Thema „Eine Woche Zeit zum gemeinsam nachdenken über Veränderungen“.

Wer sich beim Fasten auf die eigenen Wurzeln und Kraftquellen eingelassen hat, wird danach wieder bewusster in der Welt und mit seinen Mitmenschen leben. Gemeinsam mit anderen kann sich das Sein entfalten und das Handeln segensreich wirken. „Bringen Sie sich ein – in Ihrem Freundeskreis, in Ihrer Gemeinde und verändern Sie auch jenseits der Fastenzeit die Routine“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auch in der kirchlichen und politischen Gemeinde kann noch mehr für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit getan werden. „Nutzen Sie die Energien aus dem Fasten, Initiativen und Projekte zu besuchen, die anders leben und neue Wege gehen und Ideen davon an ihren Wohnort zu übertragen“, ruft die Gemeinde auf. zg