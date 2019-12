„Engagement macht den Markt aus“

Eppelheim.Das „Eppelheimer Weihnachtsdorf“ im Herzen der Stadt lockte am vergangenen Wochenende viele Besucher an. Wer den Schulhof der Theodor-Heuss-Schule betrat, war sofort in Weihnachtsstimmung. Die heimelige Atmosphäre der Budenstadt, der Lichterzauber und der kleine Rummelplatz der Schausteller nahmen die Besucher gefangen. Schön anzuschauen war auch die Weihnachtstanne. Die Schüler der Klassen 1b und 2a der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule hatten sie einen Tag vorher prächtig geschmückt.

Für Unterhaltung sorgten auf der Bühne unter anderem die Stadtkapelle, Kindergartengruppen, Chöre und auch die Jugend des Jugendzentrums. Zudem durften sich die Besucher am Samstagabend auf die Band „Wahlweise“ mit Indra Wahl, David Heiner und Marcus Haag freuen. Auch der Nikolaus besuchte das Weihnachtsdorf. Diese Rolle hatte Ehrensitzungspräsident Walter F. Bilke vom Eppelheimer Carneval Club übernommen. Bürgermeisterin Patricia Rebmann war sichtlich stolz. Sie dankte bei der Eröffnung allen Mitwirkenden und besonders den Hauptorganisatoren Christoph Horsch und Thomas Hübler. „Dieses persönliche Engagement aller macht unseren Weihnachtsmarkt aus. Wir können uns als reiche Stadt bezeichnen, weil wir so viele Freiwillige haben“, lobte Rebmann. Gemeinsam mit vielen Kindern drückte die Rathauschefin auf den „roten Knopf“ und ließ die Weihnachtstanne erstrahlen.

Am Weihnachtsdorf nahmen der Eppelheimer Carneval Club, die DJK Eppelheim Jaguars, die Obsidian Cheerleader des USC Heidelberg, der Förderverein der „Frei Holz“-Kegler, das Jugendrotkreuz, Kinderhaus Postillion, der Förderverein der Theodor-Heuss-Grundschule, die SPD, die Fußballspielgemeinschaft ASV/DJK, der Sängerbund Germania und der Turnverein teil. Parallel gab es in der Wild-Halle einen Kunsthandwerkermarkt, den Gabi Hildebrand vom Kulturamt organisiert hatte. sge

